Conductor a exceso de velocidad atropella a un hombre en El Salvador y huye sin auxiliarlo 

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Un hombre resultó con graves lesiones tras ser atropellado brutalmente por un vehículo cuyo conductor se desplazaba a exceso de velocidad en el Puerto de La Libertad, El Salvador. El responsable se dio a la fuga sin importarle las condiciones en que quedaba la víctima.

El hecho ocurrió en el kilómetro 14 del Puerto de La Libertad y quedó registrado en cámaras de seguridad. Tras la publicación de las imágenes, los usuarios exigieron que se hiciera justicia.

Posteriormente, las autoridades informaron de la captura del chofer responsable. El vehículo involucrado fue encontrado en el cantón Melara, en La Libertad