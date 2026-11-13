Conductor de camión cisterna cae al precipicio en La Gateada y resulta en estado delicado

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El conductor de una cisterna que transportaba aceite vegetal resultó en condiciones delicadas de salud tras perder el control del vehículo y caer al precipicio en el sector de La Gateada, jurisdicción de Villa Sandino, carretera Juigalpa–El Rama.

El accidente ocurrió la mañana de este viernes 13. El conductor fue identificado como Walter de Jesús Chávez Pineda, de nacionalidad hondureña.

La cabina del camión quedó completamente destruida. El percance fue atendido por los Bomberos Unidos del poblado de La Gateada.