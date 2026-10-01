Conductor de camión queda prensado entre la chatarra tras estrellarse contra un poste en Nueva León

Un conductor de camión quedó prensado entre la chatarra retorcida tras estrellarse contra un poste de energía eléctrica en el kilómetro 7 y medio de la carretera Nueva León. El hombre fue trasladado en condición grave a un centro asistencial.

En las imágenes se observa el momento en que miembros de la Cruz Blanca brindan primeros auxilios al conductor identificado únicamente como Octavio. Producto del fuerte impacto, el conductor sufrió graves lesiones en una de sus piernas, siendo trasladado al hospital Lenín Fonseca en condición delicada.

Amigos de la víctima aseguran que cuando ocurrió el accidente, se dirigía a Ciudad Sandino a dejar parte de la chatarra que transportaba en el camión. Agentes de la Policía de Tránsito se encargarán de investigar las verdaderas causas que ocasionaron este hecho.