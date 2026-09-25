Conductor de moto sale volando y cae sentado sobre auto en Brasil

Un insólito accidente de tránsito ocurrido en la costa norte de Santa Catarina, Brasil, causó asombro entre los testigos cuando el conductor de una motocicleta impactó contra uno de los costados de un automóvil, salió por los aires y terminó sentado sobre el techo del vehículo, según el video difundido en redes sociales.

En las imágenes se observa el momento en que el motociclista, de 33 años, impacta contra el auto, sale despedido y cae sentado en el techo, y a los pocos segundos, el hombre por sus propios medios salta, se quita el casco y reclama al conductor del carro por no haber respetado su preferencia.

El desenlace del accidente causó asombro entre los testigos, quienes no podían creer que el conductor terminara ileso tras el violento impacto.