Conductor se da a la fuga tras atropellar a un hombre en la carretera Matagalpa-Jinotega 

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Un hombre de 39 años perdió la vida al ser impactado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga en el kilómetro 119 de la carretera Matagalpa-Jinotega. El accidente mortal ocurrió en el empalme de Guayacán, según informaron las autoridades de tránsito. | 43 palabras

Henry Antonio Vargas Rivas procedía de su lugar de trabajo hacia su casa de habitación al momento del percance, según declaró un hermano de la víctima.

El hecho se registró en horas de la madrugada, presuntamente a las cuatro de la mañana, cuando el fallecido estaba de turno en un beneficio. Familiares de la víctima señalaron que circulaba diariamente por ese sector y que el conductor del vehículo no pudo ser identificado.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional ampliarán las indagaciones para determinar las causas del accidente.