Conductora queda lesionada al volcarse el vehículo que conducía en Villa Fontana de Managua

Por Jairo Castillo.

Las autoridades de la Dirección de Tránsito del Distrito Cinco de Managua investigan las causas de un vuelco vial ocurrido la noche de este jueves frente al parque Divina Misericordia, en el residencial Villa Fontana. El percance, que afortunadamente solo dejó daños materiales, fue protagonizado por una conductora identificada preliminarmente como Darlin Abigail.

De forma extraoficial se conoció que la joven se habría retirado del lugar tras el accidente. En la escena se encontró una lata de cerveza cerca del automotor, por lo que se sospecha que conducía bajo los efectos del alcohol.

Minutos después el novio de la conductora se presentó al sitio del percance e informó a los agentes policiales que ella no había huido para evadir a la justicia, sino que fue trasladada al área de emergencias de un hospital debido a las lesiones del impacto. Un grupo de personas en conjunto con los oficiales de tránsito dieron vuelta al vehículo, despejando la vía de circulación, el automotor sería llevado al depósito municipal.