Contadora recomienda cuatro herramientas digitales para optimizar la gestión financiera de las empresas

La contadora Marlin Girón recomendó implementar herramientas digitales para optimizar la gestión financiera de las empresas.

La especialista explicó que estas plataformas permiten registrar transacciones en tiempo real y reducir el margen de error humano.

Girón indicó que un sistema de facturación permite identificar cuál es el producto que más rota y cuánto margen deja, ya que el registro manual puede llevar a conclusiones equivocadas sobre la rentabilidad de un artículo.

Para el control contable, recomendó QuickBooks por ser una plataforma intuitiva que facilita el seguimiento de inventario, ventas, costos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y gastos, con comparativos mes a mes de ingresos y egresos.

Como tercera herramienta mencionó el almacenamiento en la nube, que evita la dispersión de la información entre discos duros, memorias y mensajería, y como cuarta opción la banca en línea, que agiliza los pagos a proveedores y la descarga de comprobantes y estados de cuenta para conciliar la contabilidad.

La especialista advirtió que la adopción de estas tecnologías exige capacitar al personal en el uso seguro de las plataformas para prevenir riesgos de ciberseguridad, y subrayó que el software nunca debe sustituir el asesoramiento de un profesional contable.