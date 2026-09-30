Corazón de pollo: un alimento económico que aporta hierro y puede ayudar a prevenir la anemia

Aunque para algunas personas no resulta un alimento apetecible, el corazón de pollo es una víscera que puede formar parte de una alimentación variada y aportar nutrientes importantes. Según datos nutricionales basados en registros del USDA, 100 gramos de corazón de pollo crudo aportan alrededor de 15.5 gramos de proteína y 9.3 gramos de grasa, además de minerales como el hierro y el zinc.

El hierro es especialmente importante para el organismo porque participa en la producción de hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos encargada de transportar oxígeno por el cuerpo. Las carnes y aves contienen hierro hemo, una forma que el organismo absorbe con mayor facilidad que el hierro presente en muchos alimentos de origen vegetal.

Por esta razón, incluir alimentos de origen animal dentro de una dieta equilibrada puede contribuir al consumo de hierro. Sin embargo, el corazón de pollo no debe considerarse un tratamiento para la anemia. Cuando existe una deficiencia de hierro, el tratamiento depende de la causa y puede requerir suplementos indicados por un profesional de la salud.

Otro punto a tener en cuenta es que, aunque es una fuente de proteínas y nutrientes, el corazón de pollo también contiene grasa y colesterol, por lo que lo recomendable es consumirlo con moderación y dentro de una alimentación variada. Además, combinar alimentos que aportan hierro con fuentes de vitamina C, como tomate, cítricos o frutas, puede favorecer la absorción del hierro.

Así que, más que un “superalimento”, el corazón de pollo puede considerarse una opción económica y nutritiva que muchas personas pasan por alto. Su valor dependerá de la cantidad consumida, la forma de preparación y el conjunto de la alimentación.