Corte de energía de 9 horas afectará varios sectores de Managua este viernes

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El servicio de energía eléctrica será suspendido de forma temporal en varios sectores del centro y sur de Managua durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado.

La interrupción, programada por la Alcaldía de Managua, responde a los trabajos de ampliación y construcción de la pista Héroes de la Insurrección.

Los sectores que permanecerán sin el flujo eléctrico son el Barrio 380, Villa Tiscapa, Vía Argentina, el Barrio Casimiro Sotelo y Barrio Hialeah Etapa II.

Las autoridades recomiendan precaución a los conductores que circulen por la zona durante la noche y exhortan a las familias y comercios a desconectar electrodomésticos sensibles y mantener cargados sus dispositivos.