Costa Rica destaca como destino turístico de Centroamérica con más del 25% de su territorio bajo conservación

Costa Rica es considerado uno de los principales destinos turísticos de Centroamérica y uno de los países más estables del continente. Según expertos, el 25.58% de su territorio está protegido bajo diversas formas de conservación, y el ecoturismo figura entre sus características más destacadas.

El nombre del país fue otorgado por exploradores españoles que creyeron encontrar grandes cantidades de oro en ese territorio.

Costa Rica alcanzó su independencia del dominio europeo en 1821 y está conformada por siete provincias, con un relieve montañoso y clima tropical.

Entre sus atractivos figura la isla del Coco, en el océano Pacífico, que atrae a centenares de turistas por su biodiversidad.

El río Reventazón es el segundo más largo del país y posee la mayor capacidad de generación hidroeléctrica de Centroamérica.

El Banco Mundial señala que es el único país tropical del mundo que ha revertido la deforestación, y su gastronomía incluye la olla de carne y las melcochas.