Créditos bancarios en Nicaragua crecen más del 11% entre enero y julio impulsados por tarjetas de crédito

El Banco Central de Nicaragua registró un aumento del 11.7% en la colocación de créditos de enero a julio de este año. Entre los principales destinos aparecen las tarjetas de crédito y el sector industrial.

El informe de indicadores del sistema bancario y financiero al mes de julio de 2026 señala un desempeño positivo de liquidez. La cartera de crédito alcanzó un saldo equivalente a 248,325.3 millones de córdobas, destinados principalmente a tarjetas de crédito en 21.4%, seguido del sector industrial en 18.7%.

Los préstamos personales representaron 16.7%, el sector hipotecario 8.6%, el comercial 7% y el ganadero 6.1%, mientras que el sector agrícola registró -4.3%. Las entregas de crédito mantuvieron estabilidad en la calidad de la cartera, con una proporción vigente de 95.8% y un ratio de mora de 1.4%.