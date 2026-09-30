Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal

La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó este miércoles que Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección en Copenhague, a pocas horas del partido contra Dinamarca por la Liga de Naciones. El organismo no detalló los motivos de la salida y señaló que la preparación continuará con los otros 24 convocados.

La decisión se produjo después de una conversación entre Ronaldo y el presidente de la FPF, Pedro Proença, y tras las declaraciones del seleccionador Jorge Jesus, quien había confirmado que Gonçalo Ramos sería titular ante Dinamarca. Ronaldo tampoco participó en el entrenamiento previo al encuentro.

En un mensaje publicado tras dejar la concentración, el delantero aseguró que “a su debido tiempo” explicará las razones de su salida y deseó buena suerte a Portugal y a sus compañeros. El capitán, sin embargo, no anunció su retiro de la selección nacional.

La situación ocurre después de que Ronaldo permaneciera en el banquillo durante la victoria 2-1 sobre Noruega, un hecho que generó dudas sobre su papel dentro del equipo dirigido por Jorge Jesus.