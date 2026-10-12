Cristiano Ronaldo vuelve a marcar y lidera la victoria del Al Nassr en la Champions Asiática

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista con el Al Nassr al marcar un nuevo gol en la victoria del equipo saudí en la Champions Asiática, resultado que representa un importante impulso en el inicio de la temporada.

El delantero portugués alcanzó las 981 anotaciones en su carrera profesional, según los datos compartidos, y continúa ampliando su registro goleador. Además, el conjunto saudí sumó su segunda victoria consecutiva con Ronaldo en la cancha, quien también anotó en sus últimos dos encuentros con el club.