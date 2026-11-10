Cuatro personas resultaron heridas tras ser atacadas por abejas africanas en Bluefields

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Sandra Ruiz de 19 años, su hermano de 15 y sus hijos, uno de 3 años y otro de 3 meses, resultaron afectados tras ser atacados por un enjambre de abejas africanas en la comunidad Las Breñas, en la carretera de Bluefields hacia Kukra River.

Según medios locales, la familia se detuvo en el sector para amarrar a los animales a un árbol, sin percatarse que entre las ramas había un panal. Presuntamente, el relincho habría alterado a los insectos, provocando el ataque. Por lo que, los afectados corrieron hacia los matorrales con los pequeños en brazos quienes posteriormente fueron trasladados a un centro asistencial, con temperaturas superiores a los 38 grados debido a las múltiples picaduras.

Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos retiraron el panal para evitar nuevos ataques y proteger a las familias de la zona.