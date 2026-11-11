Daddy Yankee, Madonna y Dua Lipa lideran el cartel de Coachella 2027

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

El festival Coachella 2027 anunció este miércoles 11 de noviembre su cartel oficial, con Dua Lipa, Tame Impala y SZA como principales figuras de una edición que también contará con la participación de reconocidos artistas como Madonna y el puertorriqueño Daddy Yankee.

La programación musical reunirá propuestas de distintos géneros y generaciones. Entre los nombres destacados figuran Phoebe Bridgers, Weezer, Zara Larsson, Robyn, Tiësto, Becky G, Kehlani, Jisoo y Måneskin, entre otros exponentes de la escena internacional.

Uno de los atractivos será la participación de Daddy Yankee, quien debutará en este reconocido festival, mientras que Madonna tendrá una presentación en el espacio Dance Tent. Ambos artistas figuran entre las incorporaciones más llamativas de esta edición.

El evento se desarrollará del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril de 2027 en el Empire Polo Club, ubicado en Indio, California, Estados Unidos. La cita musical se caracteriza por reunir durante dos fines de semana a figuras consolidadas y nuevos talentos de la industria.