Danza y música caribeña preservan memoria e identidad cultural de pueblos indígenas

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

La identidad de los pueblos de Nicaragua se expresa a través de la música y la danza en la costa Caribe. Estas manifestaciones reflejan la riqueza de los pueblos indígenas y afrodescendientes que mantienen vivas sus raíces.

El maestro de danza Álvaro Morales señala que estas expresiones buscan enriquecer a la nueva juventud con la cultura y tradiciones caribeñas.

A través de actividades culturales, educativas y artísticas, Nicaragua conmemora este acontecimiento y el legado de sus pueblos.

La fecha recuerda la importancia de respetar la diversidad cultural y transmitir tradiciones a las nuevas generaciones.