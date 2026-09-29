David Mercado suma su sexta victoria en cartelera de Gemelo Promotions

La cartelera de boxeo de Gemelo Promotions se llevó a cabo en el gimnasio Icarao, donde David Mercado venció a Abraham Oroku, sumando su sexta victoria sin derrotas, mientras que Oroku encajó su primer revés hasta el momento.

En la velada también combatieron Daniel Tercero contra Larry Olivas, en una actividad que reunió a nuevos exponentes del pugilismo nacional, y Alvarado, campeón mundial nicaragüense que ahora está al frente de la promotora, destacó el impacto que ha tenido Gemelo Promotions en poco tiempo gracias al trabajo de su manager, William Ramírez.

El promotor mencionó a Jordan Orozco como el referente y prospecto para llegar a ser campeón del mundo, y a Alex Vallecillo como otro muchacho rankeado mundial, además de recordar que hicieron historia con Roxana Mendoza, la primera campeona latina a nivel mundial, y agradeció a los entrenadores y boxeadores por confiar en el proyecto.