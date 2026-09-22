Declaran culpable a joven por homicidio y robo con violencia en Ocotal

La justicia declaró culpable a Janier Josuel López por su coautoría en el homicidio del joven Aarón Isaac Dávila, de 27 años, durante una trifulca ocurrida el pasado 24 de mayo en el barrio Roberto Gómez, en Ocotal, Nueva Segovia.

La jueza Verónica Fiallos dictó el veredicto de culpabilidad tras valorar las pruebas periciales, documentales y testimoniales presentadas durante el proceso. Según el expediente judicial, López no solo fue hallado responsable del homicidio de Dávila, sino también como coautor de los delitos de homicidio en grado de frustración y robo con violencia e intimidación, ambos en perjuicio de Alexander Uriel Rodríguez, quien sobrevivió a la violenta trifulca.

En este mismo caso, dos adolescentes vinculados enfrentan un proceso judicial separado por su condición de menores de edad. Durante la audiencia de debate de pena, la parte acusadora y el Ministerio Público solicitaron condenas severas que alcanzan los 32 años de prisión en total, mientras la defensa pidió la pena mínima, quedando pendiente la lectura de sentencia.

María Auxiliadora Dávila, madre de la víctima, expresó sentirse satisfecha con el fallo judicial y afirmó que la muerte de su hijo no quedará en la impunidad.