Declaran culpable a mujer que lanzó a su pareja a un cauce en Managua 

Ana Luisa Acuña, de 22 años, fue declarada culpable del delito de parricidio por haber lanzado a su expareja sentimental, Javier de Jesús Rodríguez, de 43 años, a un cauce del barrio La Primavera en Managua.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 9 de junio, cuando la pareja discutía y la mujer, que portaba un cuchillo con el que intentó apuñalar a la víctima sin lograrlo, lo empujó hacia el cauce, donde fue arrastrado por las fuertes corrientes hasta el lago de Managua y su cuerpo fue encontrado 24 horas después.

La escena fue observada por un familiar de Javier, quien alertó a las autoridades; el Ministerio Público solicitó una condena de 25 años de prisión, mientras la defensa pidió 15 alegando que es madre de tres hijos.