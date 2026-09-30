Declaran culpable a mujer que lanzó a su pareja a un cauce en Managua 

Ana Luisa Acuña, de 22 años, enfrenta hasta 25 años de prisión por el delito de parricidio.

Ana Luisa Acuña, de 22 años, fue declarada culpable del delito de parricidio por haber lanzado a su expareja sentimental, Javier de Jesús Rodríguez, de 43 años, a un cauce del barrio La Primavera en Managua.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 9 de junio, cuando la pareja discutía y la mujer, que portaba un cuchillo con el que intentó apuñalar a la víctima sin lograrlo, lo empujó hacia el cauce, donde fue arrastrado por las fuertes corrientes hasta el lago de Managua y su cuerpo fue encontrado 24 horas después.

La escena fue observada por un familiar de Javier, quien alertó a las autoridades; el Ministerio Público solicitó una condena de 25 años de prisión, mientras la defensa pidió 15 alegando que es madre de tres hijos. 