Demanda de trajes navideños aumenta en el comercio capitalino por actividades escolares

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

La demanda de trajes alusivos a la Navidad registra un incremento en el comercio capitalino debido a las actividades escolares y presentaciones navideñas.

Los comerciantes están preparados con un amplio inventario de vestuarios de calidad a costos que parten desde los 200 córdobas.

Con el cierre del ciclo escolar y el ambiente navideño en las calles de Managua, los festivales y pasarelas dinamizan el comercio.

La comerciante Marjorie Silva preparó su negocio con un amplio abastecimiento de vestuarios de temporada. Silva afirmó que ofrece variedad en pijamas navideñas, tutús, blusitas para niñas y vestiditos navideños. La comerciante indicó que está activada con estos productos desde el 15 de octubre.

En su tienda, los trajes infantiles parten desde los 200 córdobas, lo que permite a los padres vestir a sus hijos para los eventos escolares. También ofrece suéteres navideños de algodón con manga y sin manga, con precios entre 100 y 180 córdobas.

La comerciante aseguró que los precios se mantendrán fijos y que su negocio está ubicado cerca de los semáforos del Redentor.