Deslizamiento de tierra sepulta vivienda y provoca cuatro muertes en Siuna

Un deslizamiento de tierra sepultó una vivienda en la comunidad Inocente número 2, en Siuna, provocando la muerte de cuatro personas.

Entre las víctimas fatales hay dos menores de edad, un niño de tres años y una niña de nueve meses.

Las fuertes lluvias registradas la noche del miércoles 30 de septiembre provocaron el deslizamiento que soterró la vivienda.

En la casa habitaban Carmen Urbina, de 45 años, Juvialkin Urbina, de 20 años, y los dos menores, quienes perdieron la vida.

Autoridades municipales se trasladaron al lugar para apoyar con el levantamiento de los cuerpos y brindar apoyo a las familias de las víctimas.