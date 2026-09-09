Despiden a maestro tras difusión de videos con presuntas conductas inapropiadas hacia estudiantes

Un docente de la Secundaria General No. 20 “Centeotl”, ubicada en Acámbaro, Guanajuato, México, fue despedido y separado definitivamente de sus funciones luego de que comenzaran a circular videos grabados dentro del aula, en los que se observan presuntas conductas inapropiadas hacia estudiantes.

La difusión del material generó preocupación entre padres de familia y miembros de la comunidad educativa, quienes expresaron su inquietud por la situación y solicitaron la intervención de las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los alumnos.

Ante el caso, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) confirmó la separación definitiva del docente y señaló que se implementarán las medidas necesarias para proteger a los estudiantes. Asimismo, las autoridades informaron que se brindará atención y acompañamiento psicológico a los alumnos que lo requieran.

Mientras tanto, el área jurídica analiza el caso para determinar las acciones que correspondan conforme a la normativa vigente. Las autoridades educativas también señalaron la importancia de reforzar los protocolos de prevención, vigilancia y protección dentro de los centros escolares, con el objetivo de garantizar espacios seguros para los estudiantes.