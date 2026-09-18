Detienen a 24 nicaragüenses por minería ilegal en Costa Rica

Veinticuatro personas de nacionalidad nicaragüense, entre ellas tres menores de edad, fueron detenidas por la Fuerza Pública en Crucitas en San Carlos, Costa Rica, durante un operativo policial contra la minería ilegal de oro en esa zona, según informaron las autoridades costarricenses.

Todos fueron encontrados en el interior de una cuartería y se encuentran en condición migratoria irregular, y durante la intervención realizada en conjunto con la Policía de Migración, los oficiales encontraron 685,020 córdobas, 117,700 colones, dosis de aparente crack, 8.2 gramos de aparente marihuana y 115 paquetes de cigarrillos, así como dos sacos con sedimento y una gran cantidad de herramientas que presuntamente serían utilizadas para actividades de minería ilegal.

Los menores de edad fueron llevados por el Patronato Nacional de la Infancia, mientras los adultos enfrentan procesos por su condición migratoria y las actividades ilícitas detectadas.