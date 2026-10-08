Detienen a hombre acusado de lanzar a madre e hija desde el piso 15 en el Bronx, Nueva York

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Un hombre de 31 años de edad, fue detenido por la Policía de Nueva York y enfrenta varios cargos tras ser señalado como presunto responsable de la muerte de Nathaly Ramírez de 23 años, quien cayó desde el balcón de un apartamento en El Bronx mientras tenía en brazos a su hija de ocho meses.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes en un edificio ubicado en Olinville Avenue, en el vecindario de Allerton. De acuerdo con los investigadores, Ramírez y la bebé cayeron desde el piso 15. La joven madre murió posteriormente en un hospital, mientras que la menor permanecía en estado crítico. Las autoridades consideran que el cuerpo de Ramírez pudo haber amortiguado el impacto.

El sospechoso fue identificado como Ángel Carrasco, quien fue localizado la noche del miércoles en la vivienda de un amigo, donde presuntamente se ocultaba. El sujeto enfrenta acusaciones por asesinato, intento de asesinato, homicidio involuntario, intento de homicidio involuntario y agresión.

Como parte de las investigaciones, los detectives revisan imágenes de cámaras de seguridad que mostrarían a un hombre con una sudadera con capucha alejándose del edificio poco después de la emergencia. Además, fuentes policiales indicaron que existían antecedentes relacionados con violencia doméstica en la dirección donde vivía Ramírez.

Vecinos relataron haber escuchado una discusión y posteriormente gritos antes de la caída. Una residente aseguró que escuchó a la joven pedir que no le hicieran daño y mencionar a su bebé. Tras la tragedia, familiares, vecinos y conocidos colocaron flores y otros recuerdos cerca del edificio en memoria de Ramírez, a quien antiguos compañeros describieron como una joven amable y sociable. La investigación permanece abierta mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del caso.