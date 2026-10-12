Día Nacional del Locutor con homenaje al pionero de la radio Julio César Sandoval

La fecha reconoce a quienes informan y acompañan a la población a través de la voz.

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El Día Nacional del Locutor y Locutora Nicaragüense se celebra cada 12 de octubre en el país. La conmemoración subraya el valor de la comunicación como herramienta para transmitir información y conocimientos.

La labor de quienes trabajan frente al micrófono exige preparación, talento y responsabilidad. La FMRD reconoce a estos profesionales que convierten las palabras en compañía y llevan historias hasta los hogares. Cada transmisión representa una oportunidad para conectar con la audiencia. 