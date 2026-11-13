Diabetes descontrolada provoca disfunción eréctil y disminución de la excitación en pacientes

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El doctor Roberto Gómez advirtió que la diabetes descontrolada afecta la respuesta sexual tanto en hombres como en mujeres.

La complicación surge cuando la enfermedad daña la circulación y los nervios tras años sin control adecuado.

El especialista explicó que en el hombre la disfunción eréctil es más visible, mientras que en la mujer se manifiesta con menor lubricación y relaciones dolorosas.

Señaló que las infecciones recurrentes por hongos pueden ser el primer síntoma de diabetes descompensada.

Gómez enfatizó que el tratamiento debe atacar la causa y no solo tomar la pastilla para la erección.

Recomendó control mensual con el médico al inicio y luego seguimiento cada tres o seis meses.