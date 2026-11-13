Diabetes descontrolada provoca disfunción eréctil y disminución de la excitación en pacientes

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El doctor Roberto Gómez advirtió que la diabetes descontrolada afecta la respuesta sexual tanto en hombres como en mujeres.
La complicación surge cuando la enfermedad daña la circulación y los nervios tras años sin control adecuado.
El especialista explicó que en el hombre la disfunción eréctil es más visible, mientras que en la mujer se manifiesta con menor lubricación y relaciones dolorosas.
Señaló que las infecciones recurrentes por hongos pueden ser el primer síntoma de diabetes descompensada.
Gómez enfatizó que el tratamiento debe atacar la causa y no solo tomar la pastilla para la erección.
Recomendó control mensual con el médico al inicio y luego seguimiento cada tres o seis meses.