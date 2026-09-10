Diabetes tipo 2: diabetólogo explica causas, síntomas y cómo revertir la prediabetes con hábitos saludables

La diabetes tipo 2 se caracteriza por la ausencia parcial de producción de insulina, a diferencia de la tipo 1, que presenta ausencia total. El diabetólogo Javier Bravo explicó que esta condición se desarrolla de manera gradual y suele diagnosticarse después de los 20 o 25 años.

“Cuando hablamos de diabetes tipo 2, hablamos aquella en la cual se da la ausencia parcial de la producción de insulina”, precisó el especialista durante el segmento de consulta médica.

El galeno indicó que factores como el sobrepeso, el sedentarismo y la mala alimentación provocan que las células beta empiecen a fallar progresivamente. La pérdida de peso, la sed excesiva y la micción frecuente figuran entre los síntomas iniciales que llevan al diagnóstico.

Bravo subrayó que un nivel de glucosa en ayunas entre 100 y menos de 125 corresponde a prediabetes, condición que puede revertirse en tres meses con alimentación adecuada y ejercicio. “Se puede prevenir siempre y cuando tengamos buenos hábitos alimenticios”, afirmó el médico respecto a la diabetes tipo 2.

El diabetólogo advirtió además que la acantosis nigricans, esas manchas oscuras en cuello, codos e ingle, puede indicar resistencia a la insulina y requiere seguimiento médico.

Finalmente, mencionó que la neuropatía diabética, que causa entumecimiento y ardor en los pies, es una complicación por daño de los nervios debido a niveles altos de glucosa sostenidos.