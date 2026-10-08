Diabetólogo advierte que el exceso de comida causa hígado graso sin necesidad de consumir alcohol

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El diabetólogo Javier Bravo advirtió que el hígado graso no solo se produce por el consumo de alcohol, sino también por el exceso de comida. Explicó que cuando aumenta la circunferencia abdominal, las partículas de grasa crecen y los macrófagos liberan toxinas que llegan al torrente sanguíneo.

Bravo detalló que esas toxinas alcanzan el hígado, el riñón y el intestino, y que el azúcar que no se puede almacenar regresa al abdomen. Indicó que los tratamientos suelen dirigirse al riñón, al intestino y al corazón, pero que para el hígado y el abdomen no hay tratamiento.

Añadió que el hígado graso puede avanzar hasta una cirrosis hepática no alcohólica. La única vía para atenderlo, señaló, es el cambio de estilo de vida.