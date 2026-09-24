Diabetólogo explica los síntomas de la diabetes descompensada y cómo ajustar la dosis de insulina

El diabetólogo Javier Bravo explicó que la diabetes descompensada ocurre cuando el nivel de glucosa sobrepasa sus límites normales. El especialista advirtió que entre el 30% y el 40% de los pacientes no están diagnosticados.

Bravo indicó que un paciente con glucosa en ayunas por debajo de 100 se considera normal, pero cuando supera los 130 o 150 y llega hasta 200 comienza la descompensación, que en ocasiones no presenta sintomatología hasta que el cuerpo agota su producción de insulina.

Entre las señales de alerta mencionó el insomnio, la necesidad de orinar con mayor frecuencia durante la noche sin haber ingerido agua, la pérdida de peso, la sed y el hambre excesivos.

Señaló que un paciente que inicia con insulina debe monitorearse cada tres a cinco días, mientras que quien está bien controlado puede ser valorado cada mes o cada tres meses.

Explicó que la dosis se calcula entre 0.3 y 1 unidad por kilo de peso, que no existe una dosis total única y que en casos de descompensación se puede aplicar un máximo de 16 unidades de insulina cristalina o ultrarrápida, esperar de dos a tres horas y repetir el muestreo hasta alcanzar un mínimo de 200, con un descenso gradual para evitar una hipoglicemia severa.

Agregó que la hipertensión arterial también influye en la perfusión de los tejidos y puede agravar el cuadro de los pacientes diabéticos.