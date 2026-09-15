Días feriados en Nicaragua: trabajadores en nómina reciben pago doble o un día libre compensatorio

Los trabajadores nicaragüenses con relación laboral formal que laboren durante los feriados del 14 y 15 de septiembre tienen derecho a remuneración doble o a un día libre compensatorio.

La abogada Waleska Beteta precisó que el acuerdo entre empleador y colaborador define cuál de las dos opciones se ejecuta.

La decisión sobre si se otorga pago adicional o descanso posterior queda supeditada a la negociación directa entre las partes involucradas.

Aquellos sectores que no pueden detener operaciones, como televisión, restaurantes y hoteles, suelen convocar a su personal durante estas jornadas.

El empleador puede optar por entregar un día libre en fecha posterior o duplicar el salario correspondiente a esa jornada.