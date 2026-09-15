Días feriados en Nicaragua: trabajadores en nómina reciben pago doble o un día libre compensatorio

La abogada Waleska Beteta explica que el beneficio aplica solo con relación laboral formal.

Los trabajadores nicaragüenses con relación laboral formal que laboren durante los feriados del 14 y 15 de septiembre tienen derecho a remuneración doble o a un día libre compensatorio.

La abogada Waleska Beteta precisó que el acuerdo entre empleador y colaborador define cuál de las dos opciones se ejecuta.

La decisión sobre si se otorga pago adicional o descanso posterior queda supeditada a la negociación directa entre las partes involucradas.

Aquellos sectores que no pueden detener operaciones, como televisión, restaurantes y hoteles, suelen convocar a su personal durante estas jornadas.

El empleador puede optar por entregar un día libre en fecha posterior o duplicar el salario correspondiente a esa jornada.