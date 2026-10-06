Discusión entre trabajadores de un establecimiento en Managua termina en agresión física

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Una discusión entre dos trabajadores dentro de un establecimiento de comida ubicado en Managua terminó en agresión física. El afectado quedó casi desmayado al recibir un golpe directo en el rostro.

A través de una denuncia ciudadana difundida en redes sociales salieron a luz imágenes de videovigilancia que captaron la acalorada discusión. En la grabación se ve a dos empleados en un intenso intercambio de palabras e insultos vinculados a la dinámica laboral del local.

La agresión se desató luego de que un trabajador nicaragüense recriminara a un joven cubano sobre su desempeño laboral. El empleado cubano le propinó un golpe con un utensilio de cocina. El caso ha generado amplio debate en plataformas digitales.