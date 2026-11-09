Divorcio de los padres: heridas emocionales en la niñez pueden repercutir en la vida adulta

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

La psicóloga clínica Nicole Mendoza advirtió que las heridas emocionales que se generan en la niñez tras un divorcio repercuten directamente en la etapa adulta.

La especialista subrayó que ambos padres deben comunicar la separación a los hijos, sin recurrir a la culpabilización.

Mendoza explicó que los menores captan el conflicto emocional cuando los adultos se culpan o lloran frente a ellos.

Por ello, recomendó acordar en conjunto el mensaje que se transmitirá a los niños. La especialista precisó que la relación de pareja termina, pero la de padre continúa, por lo que la formación de los hijos compete a ambos.

Asimismo, alertó sobre el impacto de la exposición a agresiones verbales entre excónyuges. Mendoza enfatizó que los adultos son los arquitectos de la vida de sus hijos durante la niñez.