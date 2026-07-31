Doctor advierte: fiestas y alcohol multiplican riesgos sexuales en jóvenes

El doctor Roberto Gómez Martínez, especialista en salud sexual y reproductiva, advirtió en el programa de Canal 10 que durante las festividades y celebraciones, especialmente cuando hay consumo de alcohol, los jóvenes tienden a descuidar las medidas preventivas frente a las infecciones de transmisión sexual.

El especialista señaló que la combinación de alcohol con ambientes festivos lleva a tomar decisiones menos responsables, incrementando los riesgos de contagio.

Como parte del segmento de sexualidad responsable, el doctor instó a la población a mantener precauciones y no confiarse en el calor de la celebración.