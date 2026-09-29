Doctor advierte que la lumbosacralgia puede volverse crónica y quitar la capacidad de caminar

El especialista señala la obesidad y las malas posturas como factores de riesgo determinantes.

El doctor Bryan Pérez, de Clínica de Medicina Oriental Altamira, explicó que la lumbosacralgia es un dolor que se aloja en la parte baja de la espalda y que puede progresar hasta la cronicidad.

Señaló que entre los factores asociados figuran las posturas, la edad, el tipo de trabajo y los antecedentes de accidentes.

El especialista describió que el padecimiento comienza con molestias intermitentes y avanza hacia la pérdida de capacidad para caminar, acompañada de calambres, hormigueo, torpeza en glúteos y zona sacra, y dolor en rodillas.

Precisó que los pacientes diagnosticados con hernia tienden a desarrollarlo, porque la compresión de los nervios atrofia la oxigenación y adelgaza los miembros inferiores, hasta impedir estar sentado, de pie o agachado.

Indicó que la obesidad constituye un factor de riesgo, ya que el sobrepeso sofoca la columna, y mencionó que algunos pacientes mejoran al reducir entre 10 y 15 libras.

Añadió que el cerebro retiene la postura adoptada para calmar el dolor y el paciente la conserva aun después del tratamiento, por lo que se requiere ejercitar la postura ideal.

Respecto de los tratamientos, mencionó la acupuntura, la terapia neural, la moxibustión y la quiropraxia, aplicadas según el origen de cada caso.

Durante el segmento, una oyente de 61 años diagnosticada con escoliosis dorsal y lumboartritis relató que no puede dormir por el dolor, y un televidente consultó por el caso de su esposa, trabajadora de un comedor.