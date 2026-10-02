Doctor afirma que menopausia no acaba con la vida sexual sino solo con la reproducción

La menopausia no termina la vida sexual de la mujer, solo su vida reproductiva. Así lo afirmó el doctor Roberto Gómez, máster en salud sexual, quien explicó cómo los cambios hormonales transforman la intimidad de la pareja.

En la mujer, la disminución del estrógeno provoca cambios en el pH vaginal y reduce la lubricación. El tejido vaginal se vuelve más delgado y puede generar microlesiones durante la relación, volviéndola dolorosa o incómoda.

Existen lubricantes a base de agua o con estrógenos que favorecen la circulación y la turgencia de los genitales. En el hombre, la andropausia reduce la producción de testosterona cerca del 1% anual a partir de los 40 años. Se estima que hasta el 85% de los varones presenta algún síntoma asociado a esta disminución hormonal.