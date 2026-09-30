Doctora explica que el electrocardiograma dura menos de cinco minutos y no es invasivo

La doctora Laura Madrigal explicó que el electrocardiograma es un estudio cardíaco indoloro y no invasivo que permite analizar la actividad eléctrica del corazón y que su realización puede durar menos de cinco minutos. Señaló que muchas personas lo menosprecian por miedo, pese a su utilidad para detectar arritmias y alteraciones de la frecuencia cardíaca.

La especialista detalló que el procedimiento consiste en recostar al paciente en una camilla, colocarle electrodos tipo ventosa y en las extremidades, e imprimir después el registro en papel, por lo que solo se solicita mantenerse quieto y no hablar para evitar interferencias.

Indicó que el estudio se ordena ante la sospecha de un infarto agudo de miocardio, dolor en el pecho, palpitaciones, variaciones de la frecuencia cardíaca, crisis hipertensiva, deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos y en pacientes con valvulopatías, diabetes, hipertensión o enfermedades de base, y que su interpretación se complementa con análisis de laboratorio, holter de ritmo y ecocardiograma.

Respecto de las consultas recibidas, precisó que ante una arritmia primero debe identificarse la causa antes de indicar fármacos que disminuyan la frecuencia cardíaca, y que en casos de bradicardia con compromiso hemodinámico puede evaluarse un marcapasos cuando la frecuencia desciende demasiado, aunque cada caso se individualiza.

Sobre una paciente de 7 años con taquicardia de 160 y una ablación programada, recomendó aclarar todas las dudas con el médico tratante, y frente a un paciente con edema pulmonar y ritmo entre 120 y 124, explicó que el holter solo aporta información eléctrica y que algunas alteraciones estructurales se detectan únicamente con ecocardiograma.

Añadió que la menopausia no implica necesariamente un problema cardíaco, aunque el descenso hormonal influye en la aparición de síntomas.

Como consejo final, pidió evitar el tabaco y las bebidas energizantes, mejorar la alimentación, controlar las patologías de base y consultar oportunamente.