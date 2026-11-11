Don Omar vuelve a posponer conciertos de su gira por complicaciones de salud

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

El cantante puertorriqueño William Omar Landrón Rivera, mejor conocido como Don Omar, anunció una nueva pausa en su gira musical luego de sufrir una recaída de la infección respiratoria que lo ha mantenido afectado durante los últimos días. Debido a esta situación, el artista confirmó que no podrá realizar los tres conciertos que tenía pendientes en Ontario, Canadá, Las Vegas y Salt Lake City, Estados Unidos.

La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde explicó que, aunque tenía la esperanza de recuperarse para completar esta primera etapa de la gira, su estado de salud volvió a complicarse después de regresar a los escenarios el pasado fin de semana en California y Arizona.

El intérprete de Taboo señaló que, por recomendación médica, deberá suspender sus presentaciones y guardar reposo para lograr una recuperación completa. Asimismo, expresó su tristeza por tener que cambiar nuevamente los planes de sus seguidores, muchos de los que ya habían organizado viajes y compromisos para asistir a los espectáculos.

Don Omar ofreció disculpas a sus fanáticos y manifestó que espera reprogramar las fechas pendientes lo antes posible. Mientras tanto, adelantó que estará presente en una transmisión especial el próximo 19 de noviembre de 2026, durante la noche de preventa de boletos para LATAM.