Dos jóvenes heridos tras colisión de motos en Estelí

Dos jóvenes resultaron lesionados la mañana de este martes tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito sobre la vía Panamericana, en las cercanías de la terminal de buses sur de la ciudad de Estelí, según informaron las autoridades de tránsito.

Los heridos fueron identificados como Anderson Moreno, de 19 años, y Benjamín Alexander, de 17, quienes debido al fuerte impacto salieron expulsados de la motocicleta en la que viajaban y quedaron tendidos sobre el pavimento, perdiendo el conocimiento por unos instantes.

De acuerdo con la versión del otro conductor involucrado, el percance ocurrió cuando este redujo la velocidad para realizar un giro e incorporarse a otra vía, momento en que la motocicleta impactó violentamente contra la parte trasera de su vehículo, y personas particulares auxiliaron a los heridos mientras llegaban los cuerpos de socorro, y miembros de la Cruz Blanca los trasladaron a un centro médico.