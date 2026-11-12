Dos personas sobreviven tras volcarse su vehículo cerca de la rotonda de Cristo Rey

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Dos personas que viajaban a bordo de un vehículo sobrevivieron después de que el automotor terminara volcado cerca de la rotonda de Cristo Rey, en Managua. El vehículo impactó contra una valla de concreto instalada en la zona.

El incidente dejó lesionada a la pasajera Erenia Montoya Hidalgo, mientras que el conductor Ángel Ezequiel Castillo Gamboa resultó ileso.

Las autoridades manejan dos hipótesis: que un vehículo en sentido contrario le quitó la visibilidad al conductor, o que el chofer circulaba a exceso de velocidad y no se percató del objeto fijo.

Los pobladores del sector unieron fuerzas para dar vuelta al auto, que luego fue trasladado en una grúa al depósito vehicular.