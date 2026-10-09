Ejército de Nicaragua captura a 10 personas y neutraliza minería ilegal en Reserva Indio Maíz

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

El Destacamento Militar Sur del Ejército de Nicaragua retuvo a 10 personas e inhabilitó un punto de extracción de minería ilegal en la Reserva Biológica Indio Maíz. Las acciones se ejecutaron en los municipios de El Castillo y San Juan de Nicaragua.

Las tropas interceptaron a siete ciudadanos que transportaban equipos destinados a la minería no autorizada en el área protegida.

En el sector de Caño Bandera se detuvo a un sujeto que pretendía realizar despale ilegal. Los efectivos militares decomisaron dos armas de fuego de uso civil con sus proyectiles. En La Ñoca capturaron a un hombre que era circulado por la justicia por diversos delitos.