Ejército de Nicaragua decomisa más de 101 kilos de cocaína en operativos en Rivas

El cuarto comando militar regional en Rivas, durante la celebración del 47 aniversario del Ejército de Nicaragua, reportó el decomiso de más de 101.284 gramos de cocaína en operativos antinarcóticos realizados entre septiembre de 2025 y la actualidad.

En el balance presentado por el coronel Henry Alberto Calero también se informó la incautación de 2.225 gramos de marihuana, 69.3 gramos de piedra crack, más de 57.600 dólares y más de 2.732.598 córdobas en mercadería de contrabando.

Además, se realizaron jornadas de vacunación con el Minsa aplicando 131 dosis a efectivos militares. Durante el acto, la teniente primero y doctora Laraya Rodríguez fue ascendida a un mayor grado, tras ocho años de estudio en la Facultad de Ciencias Médicas del Ejército.