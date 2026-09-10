El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio

La fecha busca promover la escucha, el acompañamiento y la atención oportuna. Fue establecida en 2003 por la IASP y la OMS para generar conciencia. También busca fomentar conversaciones abiertas sobre el suicidio y la salud mental. El aislamiento, la desesperanza y cambios bruscos de conducta son señales de alerta. Expresar deseos de morir o […]

La fecha busca promover la escucha, el acompañamiento y la atención oportuna. Fue establecida en 2003 por la IASP y la OMS para generar conciencia.

También busca fomentar conversaciones abiertas sobre el suicidio y la salud mental.

El aislamiento, la desesperanza y cambios bruscos de conducta son señales de alerta.

Expresar deseos de morir o desaparecer requiere atención y apoyo profesional.

La fecha busca combatir el estigma y promover la búsqueda de ayuda.

La prevención es una responsabilidad compartida entre familias, comunidades y servicios de salud.