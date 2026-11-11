El Colapso de un edificio en Brooklyng dejó personas lesionadas y cuantiosos daños materiales

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Un edificio ubicado en el sector de Flatbush, al sur de Brooklyn, Nueva York, se desplomó provocando una emergencia que mantiene a los equipos de rescate trabajando entre los escombros para rastrear a las personas que hayan quedado debajo.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el incidente fue reportado alrededor de las 4:00 de la tarde en Flatbush Avenue. Las autoridades informaron que dos personas estaban siendo evaluadas por los equipos de emergencia, mientras continuaban las operaciones para localizar a posibles sobrevivientes dentro de la estructura colapsada.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las causas del derrumbe ni sobre la cantidad de personas afectadas.