El estreno de La Casa de los Famosos México arrasa en audiencia con más de 12 millones de espectadores

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México inició con un rotundo éxito al convertirse en la emisión más vista de la televisión abierta en el país. De acuerdo con datos de la Alianza para la Calidad de la Medición Multimedia (ACAM), la gala de estreno alcanzó a 12.1 millones de personas, superando ampliamente a su competencia.

El reality, producido por TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, logró una ventaja del 100 % sobre los demás programas transmitidos en ese horario, consolidándose como uno de los estrenos más exitosos del año.

La nueva edición reúne a 18 celebridades, quienes convivirán las 24 horas del día completamente aisladas del mundo exterior, mientras sus acciones son seguidas por millones de espectadores. En la primera gala, Aldo Rendón se convirtió en el primer habitante nominado de la temporada.

En Nicaragua, también puedes disfrutar de La Casa de los Famosos México por la inconfundible señal de Canal 10, todos los domingos a las 8:30 p. m. ¡No te pierdas los mejores momentos del reality que está conquistando a millones de espectadores!