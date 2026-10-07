El guano de pingüinos podría estar influyendo en el deshielo antártico

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Un estudio científico reveló que los pingüinos podrían estar contribuyendo indirectamente al deshielo de la Antártida. Sus excrementos, ricos en fosfato y otros nutrientes, actúan como fertilizante para las algas verdes que crecen sobre la nieve. Estas algas oscurecen la superficie, haciendo que absorba más radiación solar y aumentando el derretimiento.

Los investigadores señalan que el incremento de las temperaturas está favoreciendo la expansión de estas algas en las zonas costeras, mientras que los desplazamientos de las colonias de pingüinos hacia el sur podrían ampliar aún más este fenómeno. Alia Khan, de la Universidad de Colorado Boulder, explicó que esta interacción entre fauna, nutrientes y algas no estaría siendo considerada en algunas proyecciones sobre el futuro deshielo antártico.

El equipo advierte que todavía se necesitan más investigaciones para determinar con precisión cuánto influye este proceso en la pérdida de nieve y en la expansión de las áreas libres de hielo en la Antártida.