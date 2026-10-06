El legado de Steve Jobs y su impacto en la revolución tecnológica

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

A 15 años de su muerte, la figura de Steve Jobs continúa ligada a algunas de las mayores transformaciones de la tecnología moderna. El cofundador de Apple logró convertir dispositivos que parecían complejos en herramientas intuitivas y atractivas para millones de personas, desde las primeras computadoras de la compañía hasta productos como el iPod, el iPhone y el iPad.

La historia comenzó en 1976, cuando Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne dieron vida a Apple. Los primeros años estuvieron marcados por el éxito del Apple II y posteriormente, por la llegada del Macintosh en 1984, un equipo que acercó la informática a un público mucho más amplio gracias a su interfaz gráfica y al uso del ratón. Para Jobs, el diseño y la facilidad de uso eran tan importantes como la tecnología detrás de cada producto.

Su trayectoria también tuvo momentos difíciles. En 1985 dejó Apple y fundó NeXT, además de adquirir una división de gráficos de Lucasfilm que terminaría convirtiéndose en Pixar. Bajo su impulso, el estudio revolucionó la animación digital con películas como “Toy Story”. Más adelante, Disney adquirió Pixar y Jobs pasó a formar parte de la junta directiva de la compañía.

En 1997 regresó a una Apple que atravesaba una profunda crisis y comenzó una etapa de transformación que cambiaría el rumbo de la empresa. Durante sus años al frente llegaron productos y servicios que modificaron hábitos cotidianos. el iPod y iTunes transformaron el consumo de música, mientras que el iPhone y el iPad redefinieron la manera de comunicarse, acceder a internet y utilizar contenidos digitales.

Jobs murió el 5 de octubre de 2011, a los 56 años. Su apuesta por combinar innovación, diseño y sencillez ayudó a establecer una nueva relación entre las personas y la tecnología. Años después de su partida, muchas de las ideas que impulsó continúan influyendo en la manera en que se crean y utilizan los dispositivos que forman parte de la vida cotidiana.