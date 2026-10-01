El Niño frena los huracanes en el Atlántico y deja un septiembre histórico

El océano Atlántico cerró septiembre de 2026 sin registrar ningún huracán, algo que no ocurría desde 1994. Desde que comenzaron los registros en 1950, solo tres meses de septiembre habían terminado sin huracanes: 1962, 1972 y 1994. Aunque se formaron tres tormentas tropicales durante el mes, ninguna alcanzó la categoría de huracán.

Los expertos atribuyen esta inusual calma principalmente a la fuerte cizalladura del viento asociada al fenómeno de El Niño. Este cambio en la velocidad y dirección de los vientos puede debilitar o desintegrar los sistemas tropicales antes de que logren intensificarse. La situación contrasta con el Pacífico oriental y central, donde se han registrado 20 tormentas con nombre, incluidos tres huracanes de categoría 5.

A pesar de la baja actividad, la temporada de huracanes todavía no ha terminado. Octubre suele registrar alrededor de un huracán y, ocasionalmente, también pueden formarse sistemas en noviembre. Por ello, aún existe la posibilidad de que aparezca algún huracán en el Atlántico, aunque mientras más avance la temporada sin uno, más extraordinario sería que 2026 terminara sin registrar ninguno.