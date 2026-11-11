El nuevo calendario de adviento de Kim Kardashian desata críticas en redes sociales

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

El nuevo calendario de la marca Skims sorprendió por la rapidez con la que se vendió, ya que las unidades disponibles se agotaron pocos minutos después de su lanzamiento. El producto despertó gran interés entre los consumidores, convirtiéndose rápidamente en uno de los temas comentados en plataformas digitales.

Sin embargo, su estreno no ha estado libre de polémica. A través de las redes sociales, varios usuarios han compartido críticas y opiniones divididas sobre esta propuesta, lo que ha generado una amplia conversación en torno al lanzamiento del calendario que salió a la venta por 188 euros. Usuarios compartieron sus reacciones grabadas en vídeo mientras revelaban el interior de cada una de las doce cajas del calendario de la firma.

Pese a los comentarios negativos, la demanda continúa siendo alta.