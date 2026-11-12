El Real Estelí se impone 86-63 ante el Frente Sur de Rivas

El Real Estelí toma ventaja de 2-0 en la serie semifinal de la Liga Superior de Baloncesto 2026, luego de imponerse 86-63 ante Frente Sur de Rivas en el segundo encuentro de la llave. Con este resultado, queda a una victoria de asegurar su boleto a la gran final y mantener vivas sus aspiraciones de […]

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El Real Estelí toma ventaja de 2-0 en la serie semifinal de la Liga Superior de Baloncesto 2026, luego de imponerse 86-63 ante Frente Sur de Rivas en el segundo encuentro de la llave.

Con este resultado, queda a una victoria de asegurar su boleto a la gran final y mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el título de la temporada.

Por su parte, Frente Sur de Rivas está obligado a ganar los próximos compromisos para mantenerse en la disputa por el campeonato y evitar su eliminación.