El Real Estelí se impone 86-63 ante el Frente Sur de Rivas

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El Real Estelí toma ventaja de 2-0 en la serie semifinal de la Liga Superior de Baloncesto 2026, luego de imponerse 86-63 ante Frente Sur de Rivas en el segundo encuentro de la llave.

Con este resultado, queda a una victoria de asegurar su boleto a la gran final y mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el título de la temporada.

Por su parte, Frente Sur de Rivas está obligado a ganar los próximos compromisos para mantenerse en la disputa por el campeonato y evitar su eliminación.