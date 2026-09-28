El vaho nicaragüense mantiene su receta ancestral con carne yuca plátano y ensalada de repollo

El vaho, platillo tradicional de la gastronomía nicaragüense, conserva su preparación artesanal con carne de res, yuca, plátano verde y maduro, tomate, cebolla, chiltoma y ensalada de repollo.

Una comerciante con más de 40 años elaborándolo explicó que su cocción en fogón requiere un mínimo de tres horas.

La preparación inicia con el curado de la carne, que se relaja, se lava y se sazona con sal suficiente y ajo para lograr un buen sabor.

En el armado del perol se colocan ramas y teja en lugar del palito de guayaba, con el fin de mantener elevado el fondo del recipiente.

Sobre esa base se extiende una hoja protectora, seguida de la yuca y luego la carne, que por ser pecho y de textura sólida debe ubicarse después del tubérculo.

Finalmente se incorporan los plátanos maduros y verdes junto con cebollas y chiltomas antes de llevar el perol al fogón.

La comerciante sostuvo que estas recetas provienen de los ancestros y se mantienen vivas como parte de la identidad culinaria del país.